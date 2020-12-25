Москва, , 10:42 — REGNUM Совфед одобрил закон о комплексном развитии территорий в России, в Минстрое не скрывают, что реновация коснется прежде всего центром городов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

Предусматривается универсальный механизм комплексного развития городских территорий, который позволяет обновить городскую застройку и привлечь внебюджетные источники.

В ходе дискуссии глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил о необходимости построить более 1 млрд кв м жилья. При этом около 1 млрд кв м жилья имеют возраст более 50 лет.

«Использование нового единого механизма комплексного развития будет способствовать застройки особенно центров городов и вовлечению в оборот территорий, которые были заняты промышленностью и сопутствующими производствами», — сообщил министр.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко дала поручение в течение года мониторить реализацию закона.

Комплексное развитие поделено на четыре вида: жилая застройка, нежилая застройка, незастроенные территории, а также комплексное развитие по инициативе правообладателей. При этом устанавливаются исключения, прописывается, когда включение в программу комплексной застройки невозможно.

Закон содержит нормы, касающиеся возмещения ущерба при включении дома в комплексную застройку. Собственникам квартир в домах, включенных в границы подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки, взамен освобождаемых ими жилых помещений предоставляется возмещение, включающее в себя рыночную стоимость жилого помещения, общего имущества в многоквартирном доме, в том числе земельного участка, на котором он расположен, с учетом доли собственника в праве общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику его изъятием, в том числе упущенную выгоду. По заявлению собственника ему предоставляется взамен освобождаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.

Кроме того, законом предусматривается обязательное выявление мнения жителей, как на стадии публичных слушаний (по ПЗЗ и ППТ), так и при включении в программу. Таким образом, граждане смогут высказывать свое мнение о программе на двух этапах. Более того, даже проголосовав за участие в программе, у дома будет фактически еще год на то, чтоб изменить свое решение и из программы выйти.

Для включения многоквартирного дома в границы комплексного развития территории необходимо провести собрание в соответствии с Жилищным кодексом РФ, проголосовать «за» должны не менее чем 2/3 собственников и нанимателей жилья от общего количества их голосов.

В Госдуме намерены проанализировать практику применения закона о реновации в регионах, для этого создавалась рабочая группа.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин прогнозирует проблемы у регионов с нормами по реновации