Москва, 25 декабря 2020, 10:39 — REGNUM Военнослужащим, которые принимают участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, будет направлены дополнительные выплаты из бюджета РФ. Об этом 25 декабря сообщила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова.
Шевцова пояснила, что эти деньги, в частности, предназначены для обустройства российского воинского контингента.
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Как сообщало ИА REGNUM, размещение миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта предусмотрено соглашением по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе, подписанном 9 ноября 2020 года президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В общей сложности сюда было направлено 1960 российских военнослужащих, 90 единиц военной бронетехники, 380 автомобилей и спецтехники.
В Нагорном Карабахе российские миротворцы разминируют территорию республики, а также обеспечивают безопасность прохождения гуманитарных колонн и возвращающихся в республике беженцев.