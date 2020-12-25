Варшава, , 10:36 — REGNUM Первый президент посткоммунистической Польши (1990 — 1995 гг.) Лех Валенса в интервью для Polsat News заявил, что в настоящее время имеет большие финансовые проблемы, и назвал себя банкротом.

«Я банкрот, поэтому в этом году никто не получит подарок от Валенсы. В свое время я еще был активен и что-то зарабатывал, но сейчас это уже невозможно. Нет средств, кроме пенсии. Было время, когда у меня было много денег, но я их в основном раздавал на общие цели, на благотворительность. Теперь у меня практически пустой карман», — заявил политик.

Леху Валенсе полагается пожизненная президентская пенсия в размере 10,5 тысяч злотых (2,8 тысяч долларов США) ежемесячно. До пандемии он также имел дополнительный заработок, выступая в качестве лектора в нескольких университетах мира.

Ранее Валенса говорил, что получает 6 тысяч злотых (1,6 тысяч долларов США) президентской пенсии, а «жена тратит 7 тысяч, поэтому ему сложно прожить».