Баку, , 10:38 — REGNUM Поэтапная демобилизация военнослужащих, которые были призваны из-за боевых действий в Нагорном Карабахе, началась в Азербайджане. Соответствующее распоряжение азербайджанского президента Ильхама Алиева 25 декабря обнародовано его пресс-службой.

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«С 25 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года поэтапно демобилизовать военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации на основании распоряжения президента Азербайджанской Республики от 28 сентября 2020 года», — говорится в распоряжении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки на территорию Нагорного Карабаха из Армении вернулись еще свыше 460 беженцев.