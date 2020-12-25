Джакарта, , 10:26 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил жителей страны с Рождеством, сообщает Kompas.

«Надеюсь, мир, безопасность и благословение всегда будут сопровождать нас», — написал глава государства в своем аккаунте в Twitter утром 25 декабря 2020 года.

«Рождество в этом году не похоже на предыдущие, когда радость конца года окутывала жизни нашей страны. Пандемия изменила многое и преподала много уроков», — добавил президент.

Ранее министр по делам религий Индонезии Якут Чолил Кумас напомнил, что празднование Рождества следует проводить просто с учетом пандемии.

«Празднуйте Рождество с простотой и продолжайте делиться любовью с другими», — заявил министр по делам религий.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство города Бандунг в Индонезии заявило, что ему необходимо 1,5 млн доз вакцины против коронавируса.

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