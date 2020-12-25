Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM Генеральным директором телеканала «Санкт-Петербург» с 11 января 2021 года станет известный медиа-менеджер и общественный деятель, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Такое решение было принято советом директоров АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию», которому принадлежит телеканал.

Александр Малькевич родился 14 июня 1975 года в Ленинграде. Имеет юридическое и управленческое высшее образование, а также большой опыт работы в СМИ, в том числе на телевидении в разных регионах России. В 2018—2019 годах руководил интернет-СМИ USA Really и оказался под санкциями США, власти которых обвинили его во «вмешательстве» в дела этой страны.

Член Общественной палаты РФ, первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций, руководитель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет.