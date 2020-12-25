Нижний Новгород, , 10:18 — REGNUM Губернаторы пяти регионов Приволжского федерального округа по итогам 2020 года вошли в первую группу национального рейтинга губернаторов, составленного центром информационных коммуникаций «Рейтинг». Главы ещё пяти поволжских регионов — в последней, третьей группе рейтинга. Об этом свидетельствуют данные годового исследования, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Главы пяти регионов Поволжья вошли в первую группу рейтинга губернаторов России. Первое место в стране занял руководитель Татарии Рустам Минниханов, на 15-м и 16-м местах расположились соответственно губернаторы Самарской и Нижегородской области Дмитрий Азаров и Глеб Никитин. На 19-й позиции оказался глава Башкирии Радий Хабиров, 23-е место занял глава врио главы Мордовии Артём Здунов, который 18 ноября 2020 года сменил Владимира Волкова.

Главы ещё четырёх поволжских регионов включены во вторую группу губернаторов. Это руководитель Пермского края Дмитрий Махонин (31 место), глава Чувашии Олег Николаев (42 место), губернатор Ульяновской области Сергей Морозов (43 место) и глава Кировской области Игорь Васильев (56 место).

Руководители остальных пяти регионов Поволжья попали в последнюю, третью группу. Глава Марий Эл Александр Евстифеев занял 62-е место, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев оказался на 65-й позиции. Аутсайдерами являются руководитель Оренбуржья Денис Паслер, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава Удмуртии Александр Бречалов, которые заняли соответственно 72, 73 и 74 места из 85 возможных.

Отметим, в губернаторском рейтинге оценивался весь 2020 год. Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.