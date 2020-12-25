Оттава, , 10:16 — REGNUM Власти Канады отказались от сотрудничества с российской стороной по делу об экстрадиции 96-летнего нациста Гельмута Оберлендера. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Оттаве.

«Никаких документов они в России не запрашивали. В настоящее время посольству не известно о каком-либо диалоге с представителями правительства Канады по Оберлендеру», — сообщили в посольстве.

В посольстве добавили, что, несмотря на неоспоримость фактов вины нацистского преступника, процедура лишения его гражданства явно затягивается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственный комитет РФ обратился к Канаде за материалами о бывшем нацистском карателе Гельмуте Оберлендере, который подозревается в причастности к уничтожению воспитанников Ейского детского дома в 1942 году. Российские следователи продолжают устанавливать детали убийства детей, опираясь на нормы международного права и национального законодательства.

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