Стокгольм, , 10:09 — REGNUM В канун Рождества председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что торговое соглашение между Евросоюзом (ЕС) и Великобританией достигнуто. В свою очередь, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что заключение сделки по Brexit является предпосылкой «тесного сотрудничества с Великобританией». Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Крайне отрадно, что переговорщики пришли к соглашению. Это то, над чем мы в ЕС работали долгое время, и это соглашение является важной основой для продолжения отношений с Великобританией», — заявил Лёвен.

По словам фон дер Ляйен, переговоры с британскими коллегами были трудными, но переговорщики от ЕС все же сумели договориться с представителями Великобритании.

«Имея соглашение, мы гораздо лучше подготовлены, хотя, конечно, все равно выход Великобритании из ЕС скажется. Но теперь есть рамки для будущего тесного сотрудничества между Великобританией, Швецией и ЕС. И это то, чего мы с нетерпением ждем», — добавил премьер-министр Швеции.

Читайте развитие сюжета: «Это хорошо» — правительство Швеции оценило сделку по Brexit