Бандунг, Индонезия, , 09:58 — REGNUM Правительство города Бандунг в Индонезии заявило, что ему необходимо 1,5 млн доз вакцины против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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Местные власти заявили, что, хотя они до сих пор не знают, когда будет осуществлена поставка вакцины, в городе проводят репетицию вакцинации.

«Мы должны будем ввести вакцину дважды», — заявила глава отдела профилактики и контроля заболеваний городской службы здравоохранения Бандунга Рози Аросдиани.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо позаботился о том, чтобы все жители страны получили вакцину от коронавируса бесплатно.

Напомним, в начале декабря правительство доставило 1,2 млн доз китайской вакцины против коронавируса. Новая партия вакцины поступит в январе 2021 года в количестве 1,8 млн доз.

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