Джибути, , 10:03 — REGNUM Президент Сомалиленда Муса Бихи посетил Джибути более чем через неделю после того, как его турне по Кении привело Могадишо в ярость и привело к разрыву дипломатических отношений между Кенией и Сомали. Об этом сообщает The Nation со ссылкой на заявление министерства иностранных дел и международного сотрудничества Сомалиленда.

В соответствии с заявлением, Бихи прибыл в Джибути в среду, 23 декабря, с официальным визитом по приглашению президента Джибути Исмаэля Геллеха.

В аккаунте МИД Сомалиленда в Twitter отметили «теплый прием» Бихи в аэропорту. Он прибыл в Джибути с «высокопоставленной делегацией», отметили в министерстве.

Аналогичный визит Бихи в Кению вызвал гнев в Могадишо, который считает Сомалиленд частью территории Сомали. Лидер Сомалиленда провел переговоры с президентом Кении Ухуру Кеньяттой, где они договорились об открытии консульства Найроби в Харгейсе к марту следующего года. Лидеры также договорились о создании прямого рейса между странами.

Во время визита политика МИД Сомали объявил о разрыве дипломатических отношений с Найроби из-за «постоянного вмешательства» во внутренние дела Сомали. Сомали также разорвала связи с Гвинеей после того, как президент Альфа Конде встретил Бихи в июле 2019 года.

Однако эксперты отмечают, что вряд ли отношения Сомали с Джибути будут разорваны из-за визита Бихи.

На прошлой неделе главы государств и правительств стран Восточной Африки собрались в Джибути под эгидой ИГАД и попросили обе стороны продолжить переговоры.

«[Ассамблея] высоко оценила возобновление переговоров между Федеративной Республикой Сомали и Сомалилендом и высоко оценила роль региональных лидеров в организации и содействии проведению переговоров», — говорится в коммюнике 38-го чрезвычайного саммита ИГАД в воскресенье, 20 декабря.

В состав ИГАД входят Кения, Сомали, Джибути, Эфиопия, Южный Судан, Судан и Уганда.

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