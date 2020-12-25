Кишинёв, , 09:59 — REGNUM В настоящее время в Молдавии начинается очень трудный и важный период. Об этом 25 декабря заявил бывший молдавский президент Игорь Додон в видеоролике, который размещен на странице политика в соцсети Facebook.

«Самая интересная борьба только начинается. Начинается очень трудный и важный период», — сказал он.

Также бывший молдавский лидер призвал своих оппонентов к диалогу, так как, по его словам, в отсутствие диалога «ничего не получится, если его не будет, то будет полная блокировка».

Кроме того, Додон подчеркнул, что он уверен в том, что позиция молдавской Партии социалистов в ближайшем времени станет определяющей в «подавляющем большинстве политических процессов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший молдавский президент Игорь Додон заявил, что он намерен защищать дружбу России и Молдавии и не собирается уходить из политики.