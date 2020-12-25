Переславль-Залесский, Ярославская область, , 09:52 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области городская дума проголосовала за утверждение Генерального плана. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. За это решение проголосовали 11 депутатов, что является минимально возможным числом голосов.

Пикет перед принятием Генплана

Помимо депутатов-единороссов спорный документ поддержали председатель фракции КПРФ Александр Дыма, член фракции «Справедливая Россия» Гусейн Атабалаев и независимый депутат Михаил Муленков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многие жители округа выступили против принятия Генплана, так как полагают, что он открывает возможности застройки берегов Плещеева озера. Власти заявили, что доработали документ и исправили все ошибки. Между тем заседанию думы предшествовали одиночные пикеты жителей против Генплана.

Стоит отметить, что накануне этого события глава округа Валерий Астраханцев ушёл в отставку. Выборы нового главы пройдут в декабре.

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