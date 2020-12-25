Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Итоги президентских выборов в американском штате Висконсин не будут пересмотрены. Такое решение вынес апелляционный суд Висконсина, говорится в решении суда.

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Пересмотра итогов выборов в штате требовал действующий президент Дональд Трамп. По официальным данным, его соперник Джозеф Байден победил в Висконсине с небольшим отрывом, получив десять голосов выборщиков. Выборщики утвердили победу Байдена 14 декабря.

В штабе Трампа заявили, что избирком штата нарушил конституцию, так как снизил требования к идентификации избирателей и позволил использовать выносные ящики для бюллетеней в условиях пандемии коронавируса.

Все три судьи апелляционного суда отвергли эти доводы. Судья Майкл Скаддер заявил, что Трамп имел все возможности «бросить вызов законодательству» до выборов, но теперь их итоги уже утверждены. Решение апелляционного суда может быть оспорено в Верховном суде США.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с распределением голосов выборщиков победа на выборах президента досталась Байдену. Конгресс США должен утвердить итоги выборов 6 января.

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