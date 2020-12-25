Нур-Султан, , 09:19 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует выступить с обращением на форуме молодежи в Ташкенте, сообщили 25 декабря в пресс-службе главы государства.

25 декабря станет завершающим днем молодежного форума. Узбекистанский лидер выступит с речью и пообщается с молодыми людьми. В мероприятии примут участие 3,3 тыс. юношей и девушек. Еще 26 тыс. человек подключатся в режиме видеоконференции.

Напомним, 20 ноября Шавкат Мирзиёев предложил повести форум молодежи. Мероприятия форма стартовали 18 марта во всех регионах Узбекистана.

Молодые люди встречались с главами регионов, экспертами, министрами и представителями других ведомств.

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