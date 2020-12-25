Москва, , 09:19 — REGNUM Стремление Украины помешать реализации в Крыму проекта по опреснению воды лежит в русле позиции властей страны по отношению к жителям полуострова, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это же надо так ненавидеть людей! Такое отношение к людям Украина демонстрировала в Крыму всегда. Прекратив ранее доступ пресной воды по каналу, теперь они хотят предпринять усилия, чтобы лишить людей воды вообще», — возмущен Володин.

Он уверен в тщетности стремления Украины лишить жителей Крыма пресной воды.

«Конечно, им это не удастся. В свое время они говорили, что и Крымский мост не будет построен и туристов в Крыму не будет. Их очередной иллюзии также предстоит развеяться», — уверен Володин.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в курсе планов по опреснению воды в Крыму и будет препятствовать реализации проекта «большой международной компании», которую намерены привлечь крымские власти.

Ранее подрядчик был готов в январе 2021 года приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды.