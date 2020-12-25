Вашингтон, , 09:37 — REGNUM Командование Вооружёнными силами США и военными частями, дислоцированными около Вашингтона, рассматривает варианты действий на случай, если действующий президент Дональд Трамп объявит военное положение перед ожидаемой инаугурацией своего соперника на президентских выборах Джозефа Байдена. Об этом журнал Newsweek сообщает со ссылкой на источники в Пентагоне.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ожидаемый итог: выборщики отдали голоса Джо Байдену — все новости»

Инаугурация избранного главы государства намечена в США на 20 января. Источники в министерстве обороны рассказали о дискуссиях в командовании армией, которые идут без ведома Трампа и его сторонников. Рассматриваются конкретные шаги на случай, если будет приказано ввести в Вашингтон регулярные войска и обеспечить порядок в день инаугурации и в переходный период.

Трамп, опасаются в Пентагоне, может мобилизовать своих сторонников, чтобы не позволить будущей администрации Байдена получить власть. Рассматривается и почти нереальный сценарий привлечения Трампом войск для того, чтобы захватить оборудование для обработки избирательных бюллетеней. Речь идёт о попытке добиться пересмотра итогов президентских выборов.

Собеседники издания отмечают, что из-за пандемии коронавируса в руках Трампа сосредоточены беспрецедентные чрезвычайные полномочия. Из-за этого он может решить, что обладает неограниченной властью и превосходит закон, полагает неназванный отставной генерал.

Этот источник уточнил, что американский президент как верховный главнокомандующий вооружёнными силами вправе объявить военное положение в исключительных обстоятельствах. Однако, считает он, военные не будут выполнять приказ, противоречащий закону.

При этом ранее экс-советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн заявил в эфире телеканала Newsmax TV, что армия может быть использована для проведения перевыборов в некоторых штатах.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп не признал своё поражение на президентских выборах. Вместе с тем коллегия выборщиков 14 декабря утвердила итоги голосования, назвав избранным президентом Байдена.

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