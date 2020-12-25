Махачкала, , 08:56 — REGNUM Врио министра здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов официально освобожден от занимаемой должности. Указ об этом подписал врио главы республики Сергей Меликов.

«Освободить Гаджиибрагимова Джамалудина Алиевича от временного исполнения обязанностей министра здравоохранения Республики Дагестан по собственному желанию», — сказано в документе.

Напомним, 22 декабря во время заседания правительства Дагестана Меликов сообщил, что Джамалудин Гаджиибрагимов подал в отставку.

Гаджиибрагимов возглавил минздрав Дагестана в середине мая 2018 года, когда регионом руководил Владимир Васильев. В конце ноября текущего года Меликов отправил правительство республики в отставку, но до формирования нового состава исполнительного органа все его члены, в том числе глава минздрава, продолжили работать в статусе временно исполняющих обязанности.

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