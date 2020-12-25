Киев, , 08:52 — REGNUM На заседаниях Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) царит деструктивная атмосфера, а переговоры напоминают хождение по кругу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 декабря в интервью телеканалу «Украина 24».

Кулеба рассказал, что не видел так называемого «плана Б» Украины, касающегося урегулирования ситуации в Донбассе.

«Я никогда не видел конверта, на котором написано «план Б». Есть решение Совета национальной безопасности и обороны, в котором есть пять сценариев развития событий на «оккупированных» территориях Донецкой и Луганской областей. Сейчас события развиваются по первому сценарию», — сообщил он.

Кулеба добавил, что потенциал минского процесса и «нормандского формата» ещё не исчерпан, хотя переговоры практически зашли в тупик:

«Там, в ТКГ, атмосфера так себе, ситуация деструктивная и напоминает хождение по кругу, но все профессиональные люди, понимают, что другого выхода нет и надо, как писал классик, «долбить эту скалу», — подчеркнул министр.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что Украина перешла к «плану Б» в отношении Донбасса, однако не уточнил, в чём же состоит этот план.

Отметим, гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота в Киеве. Несколько крупных поражений украинских силовиков в боях с ополчением Донбасса вынудили Украину подписать Минские соглашения, которые ею старательно игнорируются в течение последних пяти лет.

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