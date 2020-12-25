Токио, , 08:43 — REGNUM Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ на слушаниях в парламенте 25 декабря выразил глубокое раскаяние за то, что ранее делал разъяснения в связи с обвинениями в подкупе избирателей и нецелевым использованием средств из своего политического фонда, которые оказались не соответствующими действительности. Заседание комиссии нижней палаты парламента, где выступал Абэ, транслировалось по национальному телевидению.

В ходе заседания одной из комиссий нижней палаты парламента он подчеркнул, что не знал о подобных нарушениях.

«Я глубоко раскаиваюсь и приношу народу извинения за то, что делал неверные заявления… Я хочу исправить свои слова и привести их в соответствие с действительностью», — заявил бывший премьер-министр. Абэ подчеркнул, что хотя нарушения «делались без его ведома», на нём всё равно лежит ответственность за случившееся.

Напомним, обвинения в подкупе и нарушении законодательства о политических фондах будет предъявлено прокуратурой бывшему старшему секретарю Абэ Хироюки Икаве, в отношении которого возбуждено дело в связи с организацией в период с 2013 по 2019 годы банкетов для сторонников правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП).Следствием было установлено, что в связи с недостаточностью платы за угощение, которую вносили гости — члены ЛДП, для компенсации недостающей суммы из специальных фондов бывшего премьер-министра выделялись средства — предположительно более 40 млн иен (более $387 тысяч) за период с 2015 года. Эти платежи должным образом не оформлялись и могут квалифицироваться, как подкуп избирателей. Виновному в этом грозит до пяти лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная следственная группа прокуратуры Токио решила не предъявлять бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ обвинения в связи с сомнительными выплатами, которые могут рассматриваться, как подкуп избирателей.

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