Киев, , 08:43 — REGNUM Власти Украины в настоящее время ведут переговоры с Китаем по поводу возможности поставок в страну вакцины от COVID-19 китайского производства. Об этом 25 декабря сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

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«(В Китае сообщили — ред.), что они готовы ее (вакцину от COVID-19) поставлять. Конкретной информацией владеет министерство здравоохранения, мы как раз им помогаем сейчас, чтобы произошли определенные контакты между представителями Минздрава и представителями компании-изготовителя», — заявил Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть интенсифицирует переговоры, чтобы ускорить поставки в страну «качественной и проверенной вакцины» против COVID-19.