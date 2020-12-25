Дамаск, 25 декабря 2020, 08:29 — REGNUM Вертолёты авиации ВКС РФ провели воздушное патрулирование стратегически важной автомагистрали М-4 в сирийской провинции Хасеке. Об этом 25 декабря сообщает телеканал «Звезда».
Отмечается, что сначала технический состав подготовил вертолетную пару, состоящую из ударного вертолета Ми-35 и транспортного вертолета Ми-8АМТШ.
Первым летел вертолёт Ми-8АМТШ, в случае какой-либо провокации Ми-35, который прикрывал его позади, готов был немедленно ответить ракетами.
Задача летчиков заключалась в том, чтобы убедиться в отсутствии скопления отдельно стоящих машин на трассе М-4 и незаконных вооруженных формирований вблизи нее.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября бомбардировщик ВКС России нанёс точечный воздушный удар по лагерю боевиков группировки «Хайят Тахрир-аш Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере сирийской провинции Идлиб.
Читайте также: Удар ВКС России по террористам в Сирии оценили пользователи сети