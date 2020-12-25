Киев, , 08:28 — REGNUM Венгрия не будет полностью блокировать отношения между Украиной и НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 декабря в эфире телеканала «Украина 24».

«Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО», — сказал он.

Кулеба добавил, что готов к встрече с венгерским коллегой Петером Сийярто, однако сама встреча пока не запланирована.

Глава МИД Украины заявил, что ранее власти страны уделяли слишком мало внимания Закарпатью, что позволило Венгрии свободно «себя там чувствовать».

«Ситуация изменилась в 2017 году, когда началось установление такого правильного баланса — выравнивание ситуации, и то, что мы наблюдаем сейчас — это продолжение этого процесса», — добавил он.

Напомним, ранее Венгрия заблокировала проведение заседаний комиссии Украина — НАТО в ответ на политику украинских властей, нарушающую права венгерских жителей Закарпатья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ЕС игнорируют жалобы Венгрии на притеснение Украиной венгерского этнического меньшинства Закарпатья.

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