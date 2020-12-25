Нур-Султан, 25 декабря 2020, 08:14 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил компании Казахстана принять участие в восстановлении занятых территорий в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.
Во время телефонного разговора президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил азербайджанского коллегу с днем рождения. Собеседники обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Баку открыли торговый дом Казахстана. Генеральный директор торгового дома Руфат Рзаев сказал, что на начальном этапе казахстанские компании представят пищевую и сельскохозяйственную продукцию.
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