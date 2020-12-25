Москва, , 08:12 — REGNUM Москва положительно оценивает торговую сделку Евросоюза и Великобритании, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Мы положительно к этому (достижению соглашения) относимся, потому что ещё одним потрясением в международных отношениях стало меньше», — цитирует дипломата РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря власти Евросоюза и Великобритании достигли сделки о торговле после окончательного выхода Соединённого Королевства из состава ЕС. Отметим, что переговоры по этому вопросу шли несколько месяцев.

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