Самара, , 08:12 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров не исключил смены ряда глав муниципалитетов в регионе до конца текущего года. Об этом он сообщил в ходе большого интервью с журналистами.

По его словам, в Самарской области по разным причинам произошли смены глав муниципалитетов. Кадровые перестановки были связаны с визитами губернатора на территории муниципальных образований, а также с обращениями местных жителей и жесткими оценками работы глав.

Азаров отметил, что в каких-то случаях новые руководители муниципалитетов дают результаты не хуже опытных управленцев. Так, недавно произошла смена глав Ставропольского и Кошкинского районов.

Глава области не исключил, что до конца года могут поменяться главы еще двух южных районов.

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