Вашингтон, , 08:04 — REGNUM Непрекращающуюся хакерскую атаку на американские учреждения и компании в США могут расценить как «акт войны». Об этом 24 декабря заявил американский сенатор-демократ Бен Кардин.

По его словам, инцидент требует незамедлительных действий со стороны администрации президента Дональда Трампа.

«Администрация Трампа должна незамедлительно провести подробный брифинг высокого уровня для Конгресса, поскольку подобная непрекращающаяся атака потенциально может быть расценена как акт войны», — цитирует RT Кардина.

По его словам, киберугроза исходит из России, и виновные в инциденте должны понести ответственность за содеянное и ощутить на себе «всю полноту последствий и серьёзность ответной реакции властей США».

Ранее другой американский сенатор демократ Рон Уайден заявлял, что неизвестные хакеры, которых в США называют «российскими», покушались на аккаунты электронной почты сотрудников американского министерства финансов.

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