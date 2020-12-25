Вашингтон, , 07:25 — REGNUM В США суд отказал в иске конгрессмену Девину Нунесу в отношении публикации в газете The Washington Post из-за статьи о «российском расследовании». Об этом сообщает Forbes.

Истец не смог предоставить убедительных доказательств злого умысла в публикации. В частности, речь в материале шла о том, что именно Нунес сообщил президенту США Дональду Трампу о том, что в России хотели бы его переизбрания, и сообщал ему об этом.

Конгрессмен подал иск о клевете, но судья удовлетворил ходатайство газеты и отклонил его. Суд встал на сторону издания, потребовав от Нунеса более убедительных доказательств клеветы. Поскольку доказать злой умысел в суде исключительно сложно, суды в США против СМИ обычно заканчиваются безрезультатно.

В 2019 году Нунес также обращался в суд, обвинив социальную сеть Twitter в «теневом запрете консерваторов».

Читайте также: Американский конгрессмен судится с Twitter на $250 млн