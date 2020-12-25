Новосибирск, 25 декабря 2020, 07:22 — REGNUM Заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Анна Терешкова награждена памятной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.
Уточняется, что Терешкова награждена «на основании решения Российского организационного комитета «Победа».
"Решение комитета о награждении подписал президент Российской Федерации Владимир Путин», — отметили в мэрии.
Медаль Анна Терешкова получила «за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов Великой Отечественной войны 1941−1945 годов».