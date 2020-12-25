Берлин, 25 декабря 2020, 07:04 — REGNUM Торговое соглашение между Великобританией и ЕС имеет историческое значение, говорится в заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель, которое распространила ее пресс-служба.
Глава правительства отметила, что сделка является залогом полного урегулирования отношений между сторонами. При этом Меркель подчеркнула, что германские власти выработают итоговую позицию по соглашению 28 декабря после «интенсивного ознакомления» с текстом документа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон дал положительную оценку торговой сделке между ЕС и Великобританией.
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