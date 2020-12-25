Токио, , 07:03 — REGNUM Глава министерства финансов Японии Таро Асо поприветствовал соглашение о свободной торговле между Великобританией и Евросоюзом. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с журналистами после заседания японского правительства.

«Следует высоко оценить то, что между двумя сторонами было достигнуто такое объемное соглашение», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря власти Евросоюза и Великобритании достигли сделки о торговле после окончательного выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Отметим, что переговоры по этому вопросу шли несколько месяцев.

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