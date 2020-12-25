Москва, , 06:50 — REGNUM Военное противоборство в мире повышает риски кибератак на ядерные объекты, заявил 24 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

«Военное противоборство распространяется на киберпространство и космос, в результате повышаются риски возникновения инцидентов из-за вмешательства в функционирование систем управления и обеспечения применения ядерного оружия», — сказал он.

Вместе с тем ключевым элементом обеспечения военной безопасности России остается ядерное сдерживание, подчеркнул генерал. Поэтому российская политика в этой сфере будет сугубо оборонительной и направленной на поддержание достаточного для сдерживания уровня потенциала ядерных сил.

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