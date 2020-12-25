Лондон, , 04:45 — REGNUM Соглашение о свободной торговле и будущих отношениях между Великобританией и ЕС поможет британским властям сконцентрироваться на борьбе с COVID-19, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон в ходе пресс-конференции.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава правительства отметил, что многие сомневались в достижении договоренностей и призывали продлить промежуточный период по выходу королевства из ЕС. Однако, по словам Джонсона, он отверг такой подход, поскольку необходимо было избегать неопределенности для использования всех возможностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Борис Джонсон назвал триумфом достигнутую торговую сделку Великобритании с ЕС.

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