Сараево, , 04:19 — REGNUM Маргрет Убер, посол Федеративной Республики Германии в Сараево, 24 декабря провела встречу в президиуме Боснии и Герцеговины с членами этого органа Желько Комшичем и Шефиком Джаферовичем. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Посол Убер обсудила тему назначения нового верховного представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине, кандидата, который должен заменить Валентина Инцко.

Напомним, Германия решилась на этот шаг после консультаций с Москвой. Данное решение должно стать компромиссом между ЕС и Россией, которая настаивает на ликвидации аппарата Высокого представителя