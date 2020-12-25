Москва, , 08:51 — REGNUM Новые правила для курильщиков, которые вступят в силу в России с 1 января 2021 года, вызвали реакцию в сети. Граждане выразили своё отношение 24 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Курю с 1979 года, всегда стараюсь курить в отведённых для этого местах и когда учился, и в армии, и на производстве, и общественных местах. В конфликты с некурящими стараюсь не вступать», — пишет Игорь П.

Многие пользователи поприветствовали данные изменения в регулировании курения в общественных местах. По мнению граждан, новые правила позволят многим людям бросить курить.

«Я бы не сказал, что правила совсем новые. Мы и так уже поняли, что курить нельзя в медучреждениях, складах, торговых точках. Это и для самих курильщиков наиболее вредно, но и для окружающих причиняет неудобства и вредит здоровью. Они ведь дышат этим воздухом. Понятно, что на предприятиях курильщикам приходится нелегко, нужно терпеть. Но это и к лучшему. Меньше выкурят — больше здоровья. А может, некоторые и совсем бросят. Хорошо, что теперь будут специально оборудованные места для курения с информирующей табличкой. Это правда необходимо, чтобы не курили где придётся», — считает Виктор А.

Другие отметили, что новые изменения, по сути, мало что меняют. Многие ограничения для курильщиков, перечисленные в изменениях, на самом деле, уже существовали.

«Я не понял, до ужесточения закона о курении, на объектах со взрывчатыми и легковоспламеняющимися веществами можно было курить? Теперь понятно, почему в последнее время, периодически взрываются склады с боеприпасами, просто не было запрета в государственном законе и все там разбрасывали тлеющие окурки, где попало», — написал Vladimir I.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что данные изменения созданы не в интересах обычных граждан, а только лишь для того, чтобы наполнить бюджет штрафами, которые будут взимать с этого самого населения.

«Сигареты — это миллиарды рублей для госбюджета РФ, халявные деньги, поэтому им невыгодно, чтобы гражданин России не курил, но чтобы народ не возмущался, будут штрафовать за курение в неположенных местах, а это ещё плюс несколько миллионов рублей», — поделился мнением пользователь «Улыбающийся смайлик».

Напомним, 24 декабря стало известно о том, что с 1 января 2021 года в России нельзя будет курить в помещениях медучреждений, магазинов и на складах. Исключением станут специальные места для курения.