Тегеран, , 09:42 — REGNUM 24 декабря помощник спикера парламента Ирана по международным делам Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранцы признают только одну страну под названием Палестина, столицей которой является Иерусалим. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Амир Абдоллахиан отметил: «Судьба Нетаньяху окончена, а у сионистского режима нет будущего в нашем регионе». Он назвал нормализацию отношений глав ряда арабских стран с Израилем «нелепым шоу», заявив, что единственным результатом израильского присутствия в регионе является эскалация нестабильности, которая будет иметь последствия для всех государств.

«В настоящее время Израиль находится в худшей внутриполитической ситуации, причём политический тупик внутри режима, а также слабость и страх перед сопротивлением являются двумя основными составляющими фальшивого режима», — подчеркнул Абдоллахиан.

По его словам, Иран всегда приветствовал всестороннее сотрудничество, основанное на принципах добрососедства и братства.