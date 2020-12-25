Тегеран, , 09:18 — REGNUM 24 декабря глава Центрального банка Ирана заявил, что уже отдал необходимые распоряжения о закупке вакцины против COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Абдонназер Хеммати написал в своем аккаунте в Instagram, что отдал приказ о закупке вакцин в 24 декабря утром. Он также отметил, что на протяжении текущего года американские санкции препятствовали процессу покупки.

Глава ЦБ подчеркнул, что предварительное соглашение было достигнуто с банком в Корее, в настоящий момент ведётся процесс оплаты вакцин. Заверив иранский народ в том, что вакцина будет закуплена в ближайшее время, он заявил, что Центробанк предоставит финансовые ресурсы, необходимые для разработки вакцины внутри страны.

Ранее Хеммати сообщил, что из-за американских санкций европейские банки боятся работать с Ираном, «они готовы работать только в том случае, если получат разрешение от администрации США».