Москва, , 09:03 — REGNUM Решение мэра Москвы Сергея Собянина расширить список категорий для вакцинации от коронавирусной инфекции вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 24 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

"У нас в поликлинике в Москве с первого дня начала вакцинации вся запись была свободная. И сейчас всё свободно, записывайся, когда хочешь 100% времени», — поделился Григорий А.

Многие комментаторы оказались недовольны тем, что Москва всегда стоит первой в то время, как регионы испытывают нехватку вакцин.

«Вот Москва начала вакцинировать, Москва расширила круг, вакцины поступили везде. А как за Москвой чуть дальше, так и вакцин нет, и вакцинироваться негде», — считает пользователь Александр.

Другие же отнеслись к данной новости с позитивом. По мнению граждан, производство вакцин нарастает и скоро все желающие смогут получить препарат от коронавируса.

«Раз список для разных категорий граждан расширяется, значит, производство вакцины от коронавируса растет. Это для скептиков, которые говорили, что в короткие сроки невозможно массово вакцинироваться. А на деле каждую неделю возможность сделать прививку получают все новые группы населения», — пишет Артур Г.

Некоторые пользователи отметили, что, несмотря на возможность привиться от COVID-19, желающим не делает необходимо исследование на наличие противопоказаний.

«В Москве запись на вакцинацию свободная хоть день в день. Зато обследование практически никакое не проводится», — пишет пользователь Алексей.

Напомним, 24 декабря мэр Москвы Сергей Собянин расширил список категорий для вакцинации от коронавирусной инфекции.