Тегеран, , 08:51 — REGNUM 24 декабря официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде назвал последние обвинения президента США Дональда Трампа в адрес Исламской Республики безосновательными и фальшивыми. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде отметил: «Такие повторяющиеся фальшивые, необоснованные и выдуманные высказывания идут в рамках обычной игры обвинений Белого дома, которая делается с целью затенения нынешних тяжелых условий Трампа».

Дипломат отверг обвинения, что Иран неоднократно наносил удары по дипломатическим и жилым объектам. Он подчеркнул, что в этом конкретном вопросе необходимо отметить США, а также их партнеров и союзников в регионе, которые пытаются усилить напряженность на Ближнем Востоке.

Далее Хатибзаде заявил: «Как уже было сказано, ответ Ирана на американский терроризм является открытым и зеркальным, поэтому американский режим предпочел бы использовать более правдоподобные сценарии для оправдания своей крамолы».

Иранский дипломат также посоветовал Трампу не прибегать к усилению напряженности в последние дни его пребывания в Белом доме.