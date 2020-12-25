Вашингтон, , 02:47 — REGNUM Судебный иск к президенту США Дональду Трампу из-за обвинений в подтасовке результатов выборов может подать компания Dominion, выпускающая электронные машины и программное обеспечение для голосования. Об этом глава компании Джон Пулос 24 декабря заявил в эфире телеканала CNN.

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По его словам, Dominion планирует подать в суд на лиц, «распространявших лживые утверждения» о причастности компании к фальсификациям на последних выборах. Отвечая на вопрос журналистов о том, войдёт ли в их число и действующий президент США, Пулос подчеркнул, что компания «никого не упустит из виду».

Напомним, комментируя в ноябре победу на выборах кандидата в президенты Соединённых Штатов от Демпартии Джо Байдена, Трамп заявил, что тот выиграл, «потому что выборы были сфальсифицированы… Наблюдатели не были допущены, голоса подсчитывались частной леворадикальной компанией Dominion с плохой репутацией и плохим оборудованием».

Как сообщало ИА REGNUM, действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что предполагаемые нарушения на президентских выборах в США требуют расследования, в связи с чем необходимо незамедлительно назначить специального прокурора.

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