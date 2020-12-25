Москва, , 09:51 — REGNUM Заявление спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса о том, что обвинение со стороны олигарха Михаила Ходорковского в его сторону, за якобы взятку на выборах РФ 1996 года, является ложью, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 24 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Неизвестный художник. Петух, сражающийся с индюком. Ок. 1655

""За базар ответишь!» — сказал Анатолий Борисович», — шутит пользователь Александр.

Ряд пользователей предположил, что данное обвинение попросту уже невозможно доказать. Тем не менее, взятка, в той политической ситуации, которая сложилась в России к 1996 году, не является чем-то удивительным, считают люди.

«Во времена выборов Президента РФ Ельцина, когда из Кремля выносили пачки неучтенных долларов в коробках из-под ксерокса, что подтверждено официально, для тех времен это просто детская шалость, которую доказать уже невозможно», — считает Александр А.

Некоторые граждане выразили уверенность в том, что данное обвинение так и останется бездоказательным. И именно поэтому, считают люди, Чубайс чувствует себя спокойно.

«Ходорковский ничего нового не сказал. Доказать этот факт, конечно, невозможно, эти высказывания, так, для красного словца. Но то, что такая тенденция, в 90-е, была неконтролируема и в порядке вещей, значит, ничего не сказать про 90-е», — пишет Геннадий Ф.

Многие пользователи, тем не менее, решили пройтись по личности Чубайса. Граждане уверены, что его фигура не вызывает доверия со стороны большинства населения страны.

«А сам Чубайс никогда не врёт народу. Кристальный и честный, ничего не украл за эти годы. Все поганцы из элит воровали, а он честно жил по совести на одну адекватную зарплату, а лишние деньги отдавал детям и пенсионерам. Зачем они ему? Скромный очень порядочный мужчина, никогда не врёт», — поделился мнением пользователь Сириус.

Напомним, 24 декабря спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил о том, что обвинение со стороны олигарха Михаила Ходорковского в его сторону, за якобы взятку на выборах РФ 1996 года, является ложью.