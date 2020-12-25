Москва, , 01:21 — REGNUM Обучению расчётов противовоздушной обороны (ПВО) борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) необходимо уделять особое внимание, заявил начальник войск ПВО Вооружённых Сил России генерал-лейтенант Александр Леонов. Об этом говорится в его интервью, 25 декабря опубликованном в газете «Красная звезда».

По словам генерала, современные вооружённые конфликты показали, что даже не обладающие мощными армиями страны могут эффективно применять на поле боя различные БПЛА.

«В этой связи особое внимание необходимо уделять обучению командиров войсковой ПВО организации противодействия БПЛА, совершенствованию способов их обнаружения и уничтожения», — заявил Леонов, отметив, что новое направление сейчас «активно развивается».

Наряду с традиционными способами противодействия БПЛА, внедряется перспективная тактика согласованного применения всех имеющихся сил и средств общевойскового соединения. В том числе — «создание смешанных тактических групп борьбы с БПЛА, которые включают в свой состав общевойсковые подразделения, подразделения ПВО и РЭБ».

По словам Леонова, наиболее перспективным комплексом для борьбы с БПЛА является зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО», способный эффективно уничтожать БПЛА самых миниатюрных размеров «за счёт применения инновационного снаряда с программируемым подрывом вблизи цели».

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