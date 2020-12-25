Исламабад, , 00:33 — REGNUM Вооруженные террористы напали на конвой армии Пакистана в провинции Северный Вазиристан, сообщает пресс-служба пакистанских вооруженных сил.

Сообщается, что нападение на конвой произошло у города Мирали рядом с границей с Афганистаном. В результате нападения погиб один военнослужащий, еще семеро пострадали.

«Силы безопасности ответили должным образом. В перестрелке были убиты двое террористов, еще десять ранены», — добавили в пресс-службе.

Пока ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря силы безопасности Пакистана предотвратили серию терактов на северо-западе страны. В ходе спецоперации были задержаны четверо террористов и их восемь сообщников.

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