Исламабад, 25 декабря 2020, 00:33 — REGNUM Вооруженные террористы напали на конвой армии Пакистана в провинции Северный Вазиристан, сообщает пресс-служба пакистанских вооруженных сил.
Сообщается, что нападение на конвой произошло у города Мирали рядом с границей с Афганистаном. В результате нападения погиб один военнослужащий, еще семеро пострадали.
«Силы безопасности ответили должным образом. В перестрелке были убиты двое террористов, еще десять ранены», — добавили в пресс-службе.
Пока ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за нападение.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря силы безопасности Пакистана предотвратили серию терактов на северо-западе страны. В ходе спецоперации были задержаны четверо террористов и их восемь сообщников.
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