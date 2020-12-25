Москва, , 10:12 — REGNUM Афоризм писателя-сатирика Михаила Жванецкого, которым попрощались представители России и Китая в СБ ООН с покидающим Совет постпредом ФРГ Кристофом Хойсгенуизом, вызвал бурное обсуждение в сети. Граждане выразили своё отношение 24 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Жванецкий — гений. Как он умудрился, еще в те далекие 90-е, так точно описать, что будет происходить в России в течение 30 лет, а может и больше», — пишет Оле Р.

Многие не оценили подобный жест со стороны представителей России и Китая. По мнению ряд пользователей, постпреду от РФ Дмитрию Полянскому следовало бы похвалить немецкого дипломата.

«Если бы господин Полянский наоборот, хвалил постпреда ФРГ, то оному стоило бы задуматься, насколько хорошо он делал свою работу», — считает пользователь под псевдонимом «Батькины Усы».

Другие оказались уверены в том, что сторона ФРГ в Совете совершенно глуха к позиции России и Китая. Поэтому, уверены они, данный афоризм не был услышан Хойсгенуизом.

«Да хоть на три буквы во всеуслышание. Они глухонемые, как могут и как хотят топят Россию. А наш по Жванецкому проводил, видишь ли. Да пофигу немцу. Он сделал своё дело», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «Однако если».

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что немецкая политика подчинена Соединённым Штатам и поэтому не является субъектом переговоров. Поэтому, считают граждане, постпреду ФРГ необходимо было выразить слова соболезнования.

«Тоже мне герои. Прикалываться над убогими грех. Германия в оккупации, её канцлер после избрания вынужден ехать в Метрополию для подтверждения своих полномочий. Разумеется, её представитель в ООН это всего лишь говорящая голова вынужденная озвучивать чужие слова», — пишет WW@.

Напомним, 23 декабря Первый заместитель постпреда ООН от России Дмитрий Полянский и заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан попрощались с покидающим Совет Безопасности ООН постпредом ФРГ Кристофом Хойсгенуизом словами Михаила Жванецкого. Они проводили немецкого посла фразой: «Скатертью дорога, посол Хойсген».