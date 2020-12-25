Москва, , 01:20 — REGNUM На прошедшей неделе 32 летательных аппарата иностранных государств (29 самолётов-разведчиков и три БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 25 декабря опубликовала газета «Красная звезда».

Истребители дежурных сил ПВО один раз вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 169 лётных смен на 49 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 500 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более 10,4 тыс. практических мероприятий на 136 полигонах. Десантниками было выполнено около 2,3 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 60 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа были поставлены в войска многофункциональные комплексы с БПЛА «Орлан-10» и комплексы воздушной разведки с БПЛА ближнего действия «Элерон-3».

По контракту на военную службу приняты более 800 солдат и сержантов. Поступили на военную службу 28 офицеров.

Как сообщало ИА REGNUM, истребитель Су-30 Восточного военного округа произвёл перехват патрульного самолёта OP-3C ВВС Японии над акваторией Охотского и Японского морей.

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