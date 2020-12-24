Сен-Жюст, , 23:50 — REGNUM Источники в правительстве Франции сообщили, что в понедельник, 28 декабря, в стране состоится «церемония прощания» с тремя жандармами, убитыми при исполнении 23 декабря в коммуне Сен-Жюст.

Как сообщает France Info, в четверг, 24 декабря, стало известно, что в департаменте Пуи-де-Дом, где 48-летний мужчина убил трех жандармов, когда они пытались арестовать его, пройдет «церемония прощания» с погибшими, в которой примут участие министр внутренних дел Жеральд Дарманен и министр вооруженных сил Флоранс Парли.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря вслед за президентом Франции Эммануэлем Макроном премьер-министр страны Жан Кастекс выразил соболезнования и поддержку сотрудникам правоохранительных органов после убийства трех жандармов в департаменте Пуи-де-Дом.

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