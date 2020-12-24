Тегеран, , 23:37 — REGNUM По сообщению иранской стороны, правительство США 24 декабря частично разблокировало активы Ирана для покупки страной из «черного списка» вакцины оот COVID-19, 24 декабря сообщает агентство Reuters.

Управляющий Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати сообщил, что банк получил разрешение от Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США для перевода денег в швейцарский банк для оплаты вакцины.

Согласно официальному сообщению, Иран заплатит около $244 млн за импорт первых 16,8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX. Иранская компания Shifa Pharmed также начинает испытания собственной вакцины от коронавируса.

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