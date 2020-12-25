25 декабря 2020 | Время чтения 6 мин

Григорий Михайлов, , 11:03 — REGNUM Уже спустя 10 дней после наступления нового 2021 года сотни тысяч жителей Киргизии отправятся на избирательные участки, чтобы выбрать нового президента республики. В бюллетенях их ждет 18 фамилий людей, желающих занять президентский пост и управлять страной не менее 5 лет.

Бишкек Ken Flottman

Изначально планировалось, что 10 января граждане будут выбирать не только президента, но и решать судьбу новой редакции Конституции. Изменения в Основной закон инициировал фактический глава государства Садыр Жапаров. Юридические нестыковки и обилие критики по поводу новой версии документа привели к тому, что конституцию с референдума убрали, а вместо нее вынесли вопрос о предпочитаемой гражданами форме правления. Новые власти планируют, что избиратели проголосуют за передачу части полномочий от парламента к президенту.

Сейчас в стране полным ходом идет предвыборная кампания. Наиболее масштабная и дорогая агитация у пришедшего к власти после октябрьских событий Садыра Жапарова. Его штаб завесил агитплакатами всю столицу, сам политик объезжает регионы — именно на них он делает ставку.

Исследования социологов показывают, что кандидатура Жапарова пользуется высокой популярностью. Особенно это касается молодежи до 35 лет и религиозных граждан. В его активе имидж внесистемного мученика, долгие годы боровшегося с Системой и наконец победившего ее.

Критики фаворита сосредоточены в столице Киргизии и главным образом состоят из узкой вестернизированной прослойки горожан — для них Садыр Жапаров представляется ментально чуждым персонажем, близким к архаичной, сельской культуре и угрожающим привычному образу жизни.

Ряд городских активистов, сотрудников СМИ, неправительственных организаций и международных компаний активно агитируют против возможной легализации Жапарова. Голос их громок, но в действительности ничего не решает. Даже если бы они смогли убедить часть миллионного Бишкека в своей правоте, на выборы это повлияло бы незначительно.

Электоральная специфика Киргизии заключается в том, что столица в выборах участвует весьма пассивно, гораздо важнее голоса провинции и особенно юга Киргизии. Там сосредоточено наибольшее число людей, готовых в день выборов дойти до участка и отдать голос за кандидата. Понимание этого факта произошло недавно и стало неприятным открытием для части политически активных жителей столицы.

Садыр Жапаров Gov.kg

Вторым неприятным открытием стало изменение состава пользователей местного сегмента соцсетей. С ростом числа активных пользователей из регионов был нарушен статус-кво, когда молодые европеизированные горожане (в Бишкеке они называют себя «балконские»), доминируя в соцсетях, считали их полностью подконтрольной дружественной территорией коммуникаций. Сейчас активная сельская молодежь с иными, нежели в городе, ценностями и взглядами активно дискутирует в сети с горожанами, отстаивая свое право на мнение.

Антиэлитные настроения в Киргизии

Приход к власти Садыра Жапарова и его группы поддержки, часть которой так сильно отличается от привычных политиков, не могла произойти, не произойди за последние годы полная деградация политической системы страны.

Речь о том, что уважаемые и авторитетные политики, лидеры партий и прочие влиятельные люди, находившиеся у власти в последние годы, продемонстрировали неспособность справляться с текущими угрозами и вызовами. Провальная борьба с COVID, слабая экономическая политика, отсутствие внятной перспективы и видения будущего привели к актуализации в Киргизии мирового тренда — роста антиэлитных настроений и, как следствие, прихода к власти деятелей популистского толка.

Люди устали от многолетних обещаний, лжи и безответственности. Пришло время, когда население страны хочет получать простые ответы на сложные вопросы. При этом запрос на антиэлитность сочетается с жаждой «жесткой руки», которая, наконец, наведет порядок в стране. Освободившийся из заключения многолетний оппонент властей Жапаров за кратчайшие сроки смог оседлать растущую антиэлитную волну.

Серьезные помехи на пути к президентскому креслу Садыру Жапарову могли бы создать лидеры ряда крупных киргизских кланов, обладающие значительными финансовыми и людскими ресурсами, однако пока что большинство из них предпочло занять выжидательную позицию. Эти люди будут наблюдать за успехами и провалами нового президента и вмешаются сразу, как посчитают это выгодным.

Ken Flottman

Внешняя политика

Резко усилившие активность в последние месяцы США сначала руками лояльных местных организаций пыталась дискредитировать Жапарова, однако за последние недели тональность риторики заметно смягчилась — сейчас Госдеп пытается при этом найти общий язык с новыми властями Киргизии.

Во внешнеполитическом плане российский вектор для подавляющего большинства киргизских кандидатов остается ключевым. Претенденты на пост президента еще до выборов пытаются заручиться поддержкой Москвы.

Взаимоотношения с Россией является одним из стратегических направлений внешней политики Киргизии вне зависимости от имени победителя, поскольку затрагивают ряд важнейших сфер жизни страны — экономику, безопасность, миграцию, информационное и культурное сотрудничество. Идея российско-киргизского сотрудничества и лично президент России Владимир Путин популярны среди местного населения.

Запрос населения на сотрудничество с Россией активно используют несколько политиков. В качестве примера можно привести одного из кандидатов в президенты Курсана Асанова. Генерал-майор милиции известен в стране как человек наводивший порядок во время межэтнических столкновений в Оше в 2010 году, гасил угрозу гражданской войны в 2019 году во время штурма резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева, боролся с мародерами после смены власти в октябре 2020 года.

В СМИ Курсан Асанов заявил о том, что Россия играет ключевую роль в обеспечении безопасности в регионе и «должна быть главным стратегическим партнером Киргизии». По его словам, это важно из-за значительного числа мигрантов, ежегодно присылающих на родину по два миллиарда долларов, а также из соображений безопасности страны.

Обращая внимание на недавнюю войну между Азербайджаном и Арменией, киргизский политик считает необходимым извлечь уроки из чужих ошибок и заняться повышением боеспособности армии. Бывший замглавы МВД республики предлагает активно закупать российскую военную технику, увеличить количество обучающихся в России киргизских офицеров, а также повысить роль ОДКБ.

Избирательный участок Ken Flottman

Перспективы

Для нового главы государства существует риск, который ранее сработал и привел к потере власти трех киргизских президентов — Акаева, Бакиева и Жээнбекова. Все они попытались монополизировать власть и финансовые потоки, последовательно монополизируя доступ к наиболее выгодным сферам экономики. Во всех трех случаях этим занимались не лично главы государств, но их близкие родственники и члены команды.

Успешный приход к власти, а затем быстрое обогащение быстро приводили потере адекватности правящий семьи и увеличивали аппетиты. Агрессивный захват активов порождал все больше недовольных и в конечном счете приводил к объединению части элитных групп против действующей власти. Слабые силовые структуры, отсутствие влиятельных политических союзников и неготовность бороться за президентское кресло «до последнего патрона» приводили к закономерному итогу — президент сбегал из Белого дома, а его место занимали толпы мародеров, раз за разом громящие кабинеты чиновников.

Если новый глава Киргизии продолжит подобную практику, срок его правления может оказаться более коротким, чем у предшественников. Вызов новому главе республики бросят не только политические оппоненты, но и пандемия COVID-19, тяжелые проблемы с погашением внешнего долга и растущая зависимость страны от других стран.