Париж, , 23:39 — REGNUM Министерство внутренних дел Франции сообщило, что транспортное сообщение между Францией и Великобританией, где был обнаружен новый, более заразный, штамм коронавируса, будет ограничено «минимум до 6 января» 2021 года.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Как сообщает Le Figaro, в четверг, 24 декабря, МВД Франции подтвердило, что «ограниченный режим передвижения» транспорта и людей через границу между двумя странами, вступивший в силу 20 декабря, будет действовать еще несколько недель.

Напомним, 23 декабря грузовые автомобили и паромы из Великобритании впервые с 20 декабря, когда было отменено транспортное сообщение с Францией из-за появления более заразного штамма SARS-CoV-2, достигли французской территории.

Читайте ранее в этом сюжете: Транспортное сообщение между Великобританией и Францией возобновлено