25 декабря 2020 | Время чтения 3 мин

Принятая Госдумой РФ поправка к проекту о штрафах за отказ владельцев интернет-ресурсов удалить запрещенную в России информацию, привязывающая их размер к сумме годовой выручки – верный и своевременный шаг в нужном направлении. Не только повышающий геополитическую суверенность российского государства, но и переводящий общение с транснациональными гигантами на понятный для них язык денег.

Елена Панина, , 10:28 — REGNUM Почему-то принято считать, что любые российские попытки оштрафовать ведущие мировые электронные компании за нарушение законодательства РФ им не страшны из-за мизерности штрафных сумм и незначительности доходов, получаемых на территории России. В действительности это не так.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно подсчету агентства Telecom Daily, только за первое полугодие 2020 года совокупная выручка тройки ведущих видеосервисов (Ivi, Okko и YouTube) составила 18,67 млрд рублей. Таким образом, в целом по году ожидается почти 42 млрд рублей, или примерно 570 млн долларов. Доля YouTube в этой цифре оценивается в 9−11%.

Может показаться, что на фоне годовой выручки видеохостингового подразделения холдинга Alphabet в 15,15 млрд долларов за 2019 год российские 62,7 млн выглядят не особенно впечатляюще. Однако в действительности оно уже пятый год подряд находится под серьезным давлением правительств европейских стран, что выливается в постепенную потерю рыночной доли. Не только в России, но и в мире в целом.

Если в 2012—2014 годах руководство как непосредственно YouTube, так и всего «гугловского» холдинга к угрозе местных штрафов относилось шапкозакидательски, начиная с ноября 2018 года их позиция стала заметно меняться на минорную.

Некогда широкий и полноводный денежный поток демонстрирует явную тенденцию к пересыханию. На первый взгляд незначительные относительно общего масштаба их бизнеса потери в каждой отдельной стране складываются в тревожную для Alphabet картину.

Государственная дума Duma.gov.ru

Так что принятая Госдумой РФ поправка к проекту о штрафах за отказ владельцев интернет-ресурсов удалить запрещенную в России информацию, привязывающую их размер к сумме годовой выручки — верный и своевременный шаг в нужном направлении. Не только повышающий геополитическую суверенность российского государства, но и переводящий общение с транснациональными гигантами на понятный для них язык денег. Точнее, не столько самих денег, сколько их масштаба.

Инициированные Роскомнадзором поправки к законодательству предусматривают штраф за неисполнение законных требований российских надзорных органов в размере от 10 до 20% совокупной годовой выручки нарушителя, полученной на территории Российской Федерации. Это те суммы, которые, несомненно, привлекут внимание руководства цифровых ТНК к проблеме и необходимости выполнять нормы и требования российского законодательства.

В частности, отказ видеохостинга согласно требованиям РКН удалить 10,4 тыс. страниц с запрещенной информацией, в Twitter и Instagram — по 1,4 тыс., обернется для YouTube штрафом в 10−12,5 млн долларов. И пусть дальше уже они сами решают, заслуживает сумма их внимания или российские законы все-таки следует скрупулёзно исполнять.

В конце концов, импортозамещение — штука такая, многогранная. Оно всегда начинается с освобождения рыночной доли, ранее занимаемой иностранным монополистом. Судя по тому, как рьяно Всемирный банк стал упрашивать Россию «импортозамещение прекратить», оно успешно работает не только к нашей внутренней пользе, но и ощутимо прижимает транснациональных монополистов.

Это значит, что подобные шаги необходимо поддерживать и активно расширять. В том числе вводя их в новых областях, ранее считавшихся для российского законодательного контроля уже практически потерянными, в том числе таких, как видеохостинги в Интернет. Нарушили закон — извольте в кассу.

Офис компании Google Keng Susumpow

Не следует забывать, что уже с начала текущего года западные ресурсы развернули чуть ли не войну с российским контентом. В мае без объяснения причин и каких-либо уведомлений о нарушениях YouTube заблокировал профили телеканала «Крым 24», а также информационных агентств Anna News и News-Front, существовавшие пять с половиной лет и имевшие 450 тыс. подписчиков и более 500 млн просмотров.

И это не единственный случай. В апреле 2020 года из профиля НТВ YouTube удалил обращение президента Владимира Путина к народу России по ситуации с эпидемией коронавируса. До этого администрация видеохостинга удалила ролик с интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко как «недопустимый и не соответствующий правилам» — без уточнения, каким именно.

Перечень можно продолжить. Под неправомерную цензуру попали и Федеральное Агентство Новостей (ФАН), и многие другие, особенно пророссийские сообщества и частные сайты.

Происходящее можно и нужно считать прямой информационной войной, ведущейся против России. Потому требуется принятие обязательных и жестких ответных мер, в том числе и прежде всего — финансового плана. Именно такой язык понимают мировые цифровые ТНК.

Елена Панина — директор Института РУССТРАТ